Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:52, 17 апреля 2023Бывший СССР

На Украине заметили польские танки PT-91 Twardy

«Страна.ua»: в сети появилось видео с польскими танками PT-91 Twardy на украинских дорогах

Польские танки PT-91 Twardy заметили на украинских дорогах. Кадры с вереницей бронированных боевых машин публикует Telegram-канал «Страна.ua».

На записи, появившейся в сети, видно, как порядка восьми единиц указанной техники проезжают друг за другом.

Ранее о передаче таких танков рассказывал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий: в феврале он рассказал, что за время конфликта Варшава отправила Киеву 250 танков, а в будущем передаст еще 60 модернизированных Т-72 и PT-91 Twardy и 14 Leopard.

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Московский военком объяснил свои слова о тестовых повестках через «Госуслуги»
Названа главная опасность переданных Киеву МиГ-29
Россиянин облил сына бензином и поджег из-за оскорбления
В США высказались о мирных переговорах по Украине
Пентагон пообещал делать все необходимое ради систем ПВО Украины
Стало известно о падении дрона с камерой в Московской области
В Минцифры ответили на вопрос о рассылке электронных повесток
На Украине заметили польские танки PT-91 Twardy
Стая бродячих собак атаковала ребенка еще в одном российском городе
В США назвали дату выдвижения Байдена на второй срок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.