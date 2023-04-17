На Украине заметили польские танки PT-91 Twardy

«Страна.ua»: в сети появилось видео с польскими танками PT-91 Twardy на украинских дорогах

Польские танки PT-91 Twardy заметили на украинских дорогах. Кадры с вереницей бронированных боевых машин публикует Telegram-канал «Страна.ua».

На записи, появившейся в сети, видно, как порядка восьми единиц указанной техники проезжают друг за другом.

Ранее о передаче таких танков рассказывал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий: в феврале он рассказал, что за время конфликта Варшава отправила Киеву 250 танков, а в будущем передаст еще 60 модернизированных Т-72 и PT-91 Twardy и 14 Leopard.