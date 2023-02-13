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16:46, 13 февраля 2023Мир

В Польше раскрыли число поставленных Украине танков

Премьер Польши Моравецкий рассказал, что Варшава передала Киеву 250 танков

Фото: Johanna Geron / Reuters

Варшава за время конфликта отправила Киеву 250 танков, а в будущем передаст еще 60 модернизированных Т-72 и PT-91 Twardy и 14 Leopard. Подробности поставок вооружений Украине раскрыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает ТАСС.

«Польша уже поставила 250 постсоветских танков. Также мы планируем поставить очередные дополнительные модернизированные 60 танков и еще 14 Leopard», — указал политик, отметив, что Варшава продолжит поддерживать Киев.

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Виктория Кондратьева
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