В украинском Тернополе лишили УПЦ права пользования собором

Горсовет украинского Тернополя лишил УПЦ права пользования Кафедральным собором

Депутаты городского совета Тернополя на заседании сессии решили лишить Украинскую православную церковь (УПЦ) права пользования землей Кафедрального собора Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Об этом сообщается на сайте горсовета.

Уточняется, что власти приняли решение о «прекращении управлению Тернопольской епархии УПЦ права пользования земельным участком, расположенным на участке ул. Евгения Коновальца, 1». По этому адресу находится указанный собор.

Мэр Тернополя Сергей Надал сказал, что решение было принято, учитывая «общественный резонанс» и требования жителей. В своем Telegram-канале он поблагодарил депутатов горсовета. Кроме того, Надал считает, что УПЦ не должна быть в Тернополе.

Ранее Министерство культуры Украины начало изучать договор аренды Свято-Успенской Почаевской лавры с УПЦ на предмет возможности его расторжения. Глава ведомства Александр Ткаченко рассказал, что основные объекты обители, согласно документу, могут использоваться УПЦ еще около 50 лет. Почаевская лавра располагается в Тернопольской области и является крупнейшим храмовым комплексом и монастырем на Западной Украине.