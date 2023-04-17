В причастности к гибели российской школьницы обвинили ее дядю

Найденную мертвой в ручье Тихвина 16-летнюю школьницу насиловал и мучил 19-летний дядя

Мать найденной мертвой в Тихвине Ленинградской области 16-летней школьницы обвинила брата в причастности к ее гибели. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Женщина узнала из переписки в телефоне дочери о том, что ее насиловал и мучил 19-летний дядя. Девочка делилась с друзьями своими переживаниями от издевательств родственника, продолжавшихся с мая по декабрь 2022 года. Также россиянка переписывалась с дядей.

Прочитав переписку, мать подростка написала заявление на брата в полицию.

14 апреля сообщалось, что в Тихвине нашли тело девятиклассницы в ручье. Она не вернулась домой после занятий в школе. Рядом с погибшей обнаружены две бутылки из-под пива, следы обуви, рюкзак и телефон. Следов насилия на теле школьницы не было.