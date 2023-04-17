Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:03, 17 апреля 2023Бывший СССР

В Таджикистане произошло землетрясение

Землетрясение произошло юго-восточнее Душанбе в Таджикистане

Фото: MuhsinRina / Shutterstock / Fotodom

В понедельник, 17 апреля, на территории Таджикистана произошло землетрясение. Об этом сообщила пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям республики Умела Юсуфи, передает РИА Новости.

По ее словам, подземный толчок произошел в 03:46 по местному времени. Его эпицентр находился в 378 километрах к юго-востоку от Душанбе и в 153 километрах к юго-западу от города Хорог. Юсуфи уточнила, что в эпицентре магнитуда землетрясения составила 4 и 2 — в городе Хорог. В результате случившегося никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

11 апреля сообщалось о землетрясении магнитудой 5,8 около Петропавловска-Камчатского. Утром того же дня произошло извержение вулкана Шивелуч, в результате которого в радиусе нескольких десятков километров небо заволокло пепловой тучей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
Посла США пригласили в Госдуму для пояснений о биолабораториях
Годами лгавшим мужьям о желании иметь детей женщинам дали совет
Зверев объяснил обвинения в нечестной игре в адрес Медведева
Волочкова ответила на вопрос о переезде дочери
Россияне оценили новый образ певицы Валерии
Москалькова рассказала о демобилизации сотен резервистов
В Европе и Азии оказалось слишком много газа
В российском городе мужчина покусал людей из-за взглядов на мироустройство
В США испугались атак китайских хакеров из-за Тайваня
ФСБ пресекла деятельность планировавшего теракты главаря ИГ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.