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18:19, 17 апреля 2023Ценности

Prada выпустила платье в виде полотенца за 300 тысяч рублей

Итальянский модный дом Prada представил серое платье в виде полотенца за 300 тысяч рублей

Фото: Prada

Итальянский модный дом Prada представил наряд, в котором пользователи соцсетей увидели сходство с полотенцем. Соответствующие комментарии появились в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Речь идет об объемном мини-платье прямого кроя без бретелей, которое изготовлено из серого атласного материала. Стоимость вещи из коллекции весна-лето 2023 составляет 3650 долларов (около 300 тысяч рублей). Кроме того, марка выпустила длинную версию платья — на данный момент она доступна по цене 4100 долларов (334 тысячи рублей).

Поклонники бренда не оценили новинку и высказались на эту тему в упомянутой соцсети. «Похоже на полотенце из отеля Travelodge», «Нужно же накинуть на себя хоть что-то, когда позвонят в дверь», «Сделано из остатков ткани после пошива штор», «Сделано в виде слоновьего копыта», — критиковали они.

В марте Prada представила одежду для собак за десятки тысяч рублей. Плащ с капюшоном из нейлона с логотипом люксовой марки, дизайн которого вдохновлен аналогичными предметами гардероба из мужской и женской коллекций, составляет 580 фунтов стерлингов (почти 60 тысяч рублей).

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Карина Черных
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