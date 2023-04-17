Посол США посетила обвиненного Россией в шпионаже журналиста в СИЗО

Посол США Трейси посетила журналиста WSJ Гершковича в СИЗО «Лефортово» в Москве

Посол США Линн Трейси посетила журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, обвиненного Россией в шпионаже, в СИЗО «Лефортово» в Москве. Об этом сообщила пресс-служба посольства в Twitter.

«Он чувствует себя хорошо, держится стойко», — поделилась дипломат. Она добавила, что диппредставительство вновь призывает немедленно освободить репортера.

Ранее стало известно, что Гершкович отправил семье первое письмо со словами любви и благодарности за поддержку. Оно было написано на русском языке, на нем журналист общается с родителями Эллой Милман и Михаилом Гершковичем, советскими эмигрантами.

Корреспондент WSJ был задержан 30 марта в Екатеринбурге. Против него возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, Гершкович по заданию США собирал о предприятии российской оборонной промышленности материалы, составляющие государственную тайну. Лефортовский суд Москвы арестовал его до 29 мая. Репортер свою вину отрицает.