Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:58, 15 апреля 2023Силовые структуры

Обвиненный Россией в шпионаже американский журналист отправил письмо семье

Журналист WSJ Гершкович, обвиняемый РФ в шпионаже, написал семье первое письмо из СИЗО

Фото: The Moscow Times / Reuters

Журналист The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович, находящийся в московском СИЗО «Лефортово» по обвинению в шпионаже, отправил семье первое письмо со словами любви и благодарности за поддержку. Об этом сообщает WSJ.

Американская газета опубликовала письмо. Оно написано Гершковичем на русском языке, на котором он общается с родителями Эллой Милман и Михаилом Гершковичем, советскими эмигрантами.

Арестованный пишет им, что очень сильно их любит и обнимает. Он благодарит родителей за слова поддержки и заканчивает послание словами: «До скорой встречи».

Корреспондент WSJ Эван Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге. Против него возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию США собирал о предприятии российской оборонной промышленности материалы, составляющие государственную тайну. Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича до 29 мая. Он свою вину отрицает.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Силы быстрого реагирования Судана взяли под контроль президентский дворец
Эндокринолог посоветовала россиянам сократить потребление яиц в Пасху
Российские паралимпийцы обратились в ООН из-за решения Международного комитета
Обвиненный Россией в шпионаже американский журналист отправил письмо семье
Назван процент верующих россиян
В Севастополе возобновили движение морского пассажирского транспорта
Армия Судана нанесла авиаудары по базам спецназа в Хартуме
Названы самые популярные городские символы для татуировок
Премьер Молдавии посчитал жителей страны нацией с ограниченными возможностями
Американцы усомнились в верности Байдена США после его визита в Ирландию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.