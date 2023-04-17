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15:57, 17 апреля 2023Моя страна

В российском городе провели субботник у статуи Будды

В Кызыле провели субботник у статуи Будды близ горы Хавырга

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В столице Тувы Кызыле провели субботник на территории у статуи Будды близ горы Хавырга. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает «МК» со ссылкой на службу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям республики.

Как пояснили в ведомстве, субботник прошел в рамках всероссийской экологической акции «Зеленая Весна». Специалисты убрали территорию вокруг памятника от бытового мусора.

При этом в ведомстве призвали местных жителей активнее присоединяться к субботникам, которые проходят в регионе. «Чем чище мир — тем здоровее мы», — подчеркнули там.

Ранее в апреле сообщалось, что в Улан-Удэ помыли памятник Владимиру Ленину, установленный на главной площади города. Памятник, представляющий собой гигантскую голову советского лидера, с помощью воды и нейтральных моющих средств, которые не повреждают поверхность монумента.

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Варвара Кошечкина
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