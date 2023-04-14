В Улан-Удэ помыли голову Ленина

В Улан-Удэ помыли памятник Ленину на главной площади города

В Улан-Удэ помыли памятник Владимиру Ленину, установленный на главной площади города. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на пресс-службу администрации столицы Бурятии.

Как пояснили в администрации, специалисты комбината по благоустройству города очистили памятник, представляющий собой гигантскую голову советского лидера, с помощью воды и нейтральных моющих средств, которые не повреждают поверхность монумента.

Памятники в Улан-Удэ начали готовить к летнему сезону с 6 апреля. Так, в столице Бурятии уже привели в порядок фигуры на Богатырском мосту. В ближайшее время специалисты также приступят к помывке скульптур на мосту «Бегущие лани».

Ранее в апреле сообщалось, что в Пятигорске отметили 55-летие со дня установки памятника советскому космонавту Юрию Гагарину. К стеле, скульптором которой выступил Евгений Рукавишников, возложили цветы.