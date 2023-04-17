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18:18, 17 апреля 2023Бывший СССР

Мощный удар Российской армии по позициям ВСУ попал на видео

«РВ» опубликовала кадры удара Российской армии по позициям ВСУ на купянском направлении

В сети появились кадры удара Российской армии по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), предположительно, на купянском направлении. Видео опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

На нем видно, как на противоположной стороне реки происходит мощный взрыв, и облако дыма поднимается высоко в небо. Спустя несколько секунд происходит серия взрывов в том же периметре, их звуки с опозданием доносятся до камеры оператора.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар ракетой «Кинжал» по военным целям во Львовской области. В результате был поражен бункер запасного командного пункта бывшего Прикарпатского военного округа, находящийся на глубине около 100 метров.

Алевтина ЗапольскаяТкачев Егор
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