В бункере Львовской области остались тела 160 офицеров НАТО после удара РФ «Кинжалом»

В бункере в Львовской области на Украине остались тела 160 офицеров НАТО после удара российской ракетой «Кинжал», пишет военный обозреватель Виктор Баранец в «Комсомольской правде».

По словам автора, бункер принадлежал запасному командному пункту бывшего Прикарпатского военного округа. Он располагался на глубине около 100 метров под землей. В штабе находились представители Минобороны Украины, генштаба Вооруженных сил и офицеры НАТО.

Российские военнослужащие приняли решение атаковать бункер сверхзвуковой ракетой «Кинжал» после получения информации о подготовке контрнаступления. Это оружие не могут сбить системы ПВО, а также оно не способно отклониться от цели более чем на метр. Взрыв ракеты привел к смерти более 200 офицеров, при этом на данный момент удалось извлечь только 40 тел.

В марте 2023 года стало известно, что удар «Кинжалом» поразил военный центр вблизи Львова, где сотрудничали украинские военные и представители Североатлантического альянса. Заявляется, что в бункере находился центр планирования операций НАТО по этому региону.

