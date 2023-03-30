Удар гиперзвукового «Кинжала» убил десятки иностранных офицеров

Ударом гиперзвукового «Кинжала» по центру связи НАТО убито до 200 иностранных офицеров

Греческий портал Pronews опубликовал результаты ракетного удара Воздушно-космических сил (ВКС) России по центру связи НАТО, проведенного в начале марта.

По информации американских источников Pronews, удар гиперзвукового комплекса «Кинжалом» поразил совместный украинско-натовский центр, расположенный вблизи Львова. Отмечается, что в бункере находился центр планирования операций Североатлантического альянса в этом регионе.

Портал назвал удар «Кинжалом» катастрофой для сил НАТО на Украине. В результате удара ВКС России убито «до 200 офицеров НАТО, и операциям НАТО на Украине был нанесен необратимый ущерб», сказано в материале.

Из-под развалин разрушенного центра извлечено всего 40 тел, остальные остаются под завалами, пишет Pronews. Большинство погибших имели британское и польское гражданство, найдены также американцы и представители частных компаний.

Ранее командующий дальней авиацией Воздушно-космических войск России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заявил, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» уже показали себя в специальной военной операции на Украине. «"Кинжал" был неоднократно применен для поражения наземных целей», — уточнил он.