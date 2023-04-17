У бывшего украинского пограничника изъяли запрещенные патроны

В Бердянске у экс-пограничника Украины изъяли патроны, запрещенные Женевской конвенцией

В Бердянский Запорожской области в гараже бывшего украинского пограничника нашли боеприпасы, запрещенные Женевской конвенцией. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает ТАСС.

Мужчина хранил в тайнике патроны 308 Win образца НАТО, которые имеют повышенную поражающую способность, из-за чего их применение на поле боя запрещено. Также правоохранителями были обнаружены форма с нашивками членов НАТО и документы таможенного контроля, подтверждающие поставку западными странами этих патронов и наркотиков.

Сообщается, что у экс-пограничника также было стрелковое вооружение, из котого он в состоянии алкогольного опьянения стрелял в направлении окон ближайших домов. Найденное оружие и боеприпасы изъяли.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области полицейские обнаружили у жителя села схрон с оружием.