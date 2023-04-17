Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:50, 17 апреля 2023Силовые структуры

У бывшего украинского пограничника изъяли запрещенные патроны

В Бердянске у экс-пограничника Украины изъяли патроны, запрещенные Женевской конвенцией

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

В Бердянский Запорожской области в гараже бывшего украинского пограничника нашли боеприпасы, запрещенные Женевской конвенцией. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает ТАСС.

Мужчина хранил в тайнике патроны 308 Win образца НАТО, которые имеют повышенную поражающую способность, из-за чего их применение на поле боя запрещено. Также правоохранителями были обнаружены форма с нашивками членов НАТО и документы таможенного контроля, подтверждающие поставку западными странами этих патронов и наркотиков.

Сообщается, что у экс-пограничника также было стрелковое вооружение, из котого он в состоянии алкогольного опьянения стрелял в направлении окон ближайших домов. Найденное оружие и боеприпасы изъяли.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области полицейские обнаружили у жителя села схрон с оружием.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Власти Брянской области сообщили о попытке проникновения со стороны Украины
Определены районы Москвы с самыми высокими новостройками
Названы продукты для профилактики болезней ЖКТ
В США предупредили о возможных путях обхода потолка цен на нефть из России
«Ак Барс» обыграл ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина
В российском регионе дом рухнул в реку и уплыл
Реакция Успенской на поцелуй Баскова попала на видео
Назван способ быстрее пережить расставание
Захарова пригрозила западным дипломатам выдворением из России
МИД оценил реакцию иностранных послов на приговор Кара-Мурзе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.