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19:58, 7 апреля 2023Силовые структуры

У жителя Херсонской области изъяли оружие и каску с нацистской символикой

В Херсонской области полицейские обнаружили у жителя села схрон с оружием

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Херсонской области

В Херсонской области полицейские задержали жителя села Чкалово, у которого обнаружили большое количество оружия. Об этом в пятницу, 7 апреля, «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе МВД.

По данным полиции, схрон был обнаружен в ходе отработки оперативной информации, которая подтвердилась при проверке. У 58-летнего мужчины были найдены штык-нож, два охотничьих ножа, обрез охотничьего ружья, пистолет Макарова со стволом, переделанным для установки глушителя. Также у него нашли германскую каску и кортик, на которых была нацистская символика.

По данным МВД, по факту произошедшего проводится проверка, продолжается плановая работа по обнаружению и изъятию оружия и боеприпасов.

4 апреля сообщалось, что Росгвардия обнаружила в ЛНР тайники с оружием американского и польского производства.

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Азамат Асланов
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