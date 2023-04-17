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07:42, 17 апреля 2023Культура

Умер актер «Обитаемого острова»

Актер «Обитаемого острова» Юрий Ашихмин умер в 59 лет

Кадр: фильм «Воровка»

На 60-м году жизни умер российский актер Юрий Ашихмин, известный зрителям по фильму «Обитаемый остров». О смерти артиста сообщила его знакомая Алла Вагина в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что Ашихмин скончался 13 апреля в больнице после продолжительной болезни.

Фото: страница Аллы Вагиной во «ВКонтакте»

Юрий Ашихмин родился 30 августа 1962 года. Окончил актерские курсы Алексея Германа. Его кинодебют состоялся в 1993 году в фильме «Пленники удачи». Также он снимался в таких фильмах как «Воровка», «Трудно быть Богом», «На игре», «Клеймо», «Бумажный солдат». Всего на счету актера около 20 картин.

Ранее сообщалось о смерти актера Казанского академического русского Большого драматического театра имени Качалова, народного артиста России и Республики Татарстан Вадима Кешнера. Ему было 86 лет. Кешнер был наставником многих известных российских актеров, в числе которых Чулпан Хаматова.

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Екатерина Подвигина
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