Стало известно о секретном отделении полиции Китая в Нью-Йорке

Минюст США: в Нью-Йорке нашли секретное отделение полиции КНР, двое арестованы

Власти Соединенных Штатов нашли «секретный участок» полиции Китая в Нью-Йорке и арестовали двух его сотрудников. Об этом сообщил Минюст США, передает РИА Новости.

Стало известно, что представитель министерства обвинил подозреваемых в оказании других «правительственных услуг» и оформлении официальных китайских документов. Кроме того, они обвиняются в преследовании диссидентов.

По его словам, подозреваемые сообща работали над формированием полицейского участка в Чайнатауне на Манхэттене «от имени национальной полиции китайского правительства».

Участок работал с февраля 2022 года, а его сотрудники были жителями Нью-Йорка, уточнил он. Представитель подчеркнул, что американцам «не нужны секретные полицейские участки в великом городе».

Прокурор по Восточному округу Нью-Йорка Бреон Пис рассказал, что 34 офицерам китайской полиции предъявлено обвинение. Минюст США предъявил обвинения 44 человекам.

Ранее стало известно об утечке секретных документов Пентагона по конфликту на Украине.