Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:23, 17 апреля 2023Мир

Стало известно о секретном отделении полиции Китая в Нью-Йорке

Минюст США: в Нью-Йорке нашли секретное отделение полиции КНР, двое арестованы

Фото: Alexanro Drago / Reuters

Власти Соединенных Штатов нашли «секретный участок» полиции Китая в Нью-Йорке и арестовали двух его сотрудников. Об этом сообщил Минюст США, передает РИА Новости.

Стало известно, что представитель министерства обвинил подозреваемых в оказании других «правительственных услуг» и оформлении официальных китайских документов. Кроме того, они обвиняются в преследовании диссидентов.

По его словам, подозреваемые сообща работали над формированием полицейского участка в Чайнатауне на Манхэттене «от имени национальной полиции китайского правительства».

Участок работал с февраля 2022 года, а его сотрудники были жителями Нью-Йорка, уточнил он. Представитель подчеркнул, что американцам «не нужны секретные полицейские участки в великом городе».

Прокурор по Восточному округу Нью-Йорка Бреон Пис рассказал, что 34 офицерам китайской полиции предъявлено обвинение. Минюст США предъявил обвинения 44 человекам.

Ранее стало известно об утечке секретных документов Пентагона по конфликту на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Власти Брянской области сообщили о попытке проникновения со стороны Украины
Определены районы Москвы с самыми высокими новостройками
Названы продукты для профилактики болезней ЖКТ
В США предупредили о возможных путях обхода потолка цен на нефть из России
«Ак Барс» обыграл ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина
В российском регионе дом рухнул в реку и уплыл
Реакция Успенской на поцелуй Баскова попала на видео
Назван способ быстрее пережить расставание
Захарова пригрозила западным дипломатам выдворением из России
МИД оценил реакцию иностранных послов на приговор Кара-Мурзе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.