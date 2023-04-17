Строитель из российского города погиб при устройстве на работу

Строитель из Красноярска погиб при устройстве на работу из-за рухнувшей стены

Строитель из Красноярска погиб на стройке при устройстве на работу. На мужчину из российского города рухнула стена, сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел на улице Бограда. Строитель по имени Владимир пришел на объект, где мастер участка попросил его подождать начала собеседования рядом со строительным вагончиком.

Во время ожидания мужчина решил осмотреть территорию. Когда россиянин оказался под кирпичной стеной, конструкция обрушилась на него. По информации издания, пострадавший погиб на месте.

В апреле мужчина из Красноярска погиб в результате обрушения колонны исторического здания по адресу Профсоюзов дом 3, строение 57. Кирпичный элемент конструкции «Хозяйственной постройки Красноярского Казенного винного склада», возведенной в конце XIX — начале ХХ веков и признанной объектом культурного наследия Красноярского края, упал на россиянина.

Пострадавший получил тяжелые травмы и скончался. Отмечается, что здание находилось на территории строительной площадки. Следственный отдел Следственного комитета России по Железнодорожному району города Красноярска начал проверку по факту обрушения.