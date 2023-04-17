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15:32, 17 апреля 2023Бывший СССР

Главу МИД Ирака пригласили посетить Украину

Глава МИД Украины Кулеба пригласил министра иностранных дел Ирака посетить республику

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил главу МИД Ирака Фуада Хусейна посетить республику. Об этом сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

В МИД Украины отметили, что во время состоявшихся в Багдаде переговоров Кулеба и Хусейн обсудили вопросы экспорта украинского зерна, а также проведение консультаций на уровне ряда министерств двух стран для активизации сотрудничества в сферах торговли, образования и цифровизации.

Кроме того, главы ведомств договорились о проведении политических консультаций на уровне МИД и пятого заседания межправительственной комиссии по торговому, экономическому, научному и техническому сотрудничеству.

О планах Кулебы посетить Ирак сообщалось 16 апреля. Уточнялось, что во время переговоров с Хусейном и премьер-министром Мухаммадом Ас-Судани он намерен обсудить развитие политического диалога, увеличение объемов торговли, а также взаимодействие Киева и Багдада в международных организациях.

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Георгий Нестеров
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