Главу МИД Ирака пригласили посетить Украину

Глава МИД Украины Кулеба пригласил министра иностранных дел Ирака посетить республику

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил главу МИД Ирака Фуада Хусейна посетить республику. Об этом сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

В МИД Украины отметили, что во время состоявшихся в Багдаде переговоров Кулеба и Хусейн обсудили вопросы экспорта украинского зерна, а также проведение консультаций на уровне ряда министерств двух стран для активизации сотрудничества в сферах торговли, образования и цифровизации.

Кроме того, главы ведомств договорились о проведении политических консультаций на уровне МИД и пятого заседания межправительственной комиссии по торговому, экономическому, научному и техническому сотрудничеству.

О планах Кулебы посетить Ирак сообщалось 16 апреля. Уточнялось, что во время переговоров с Хусейном и премьер-министром Мухаммадом Ас-Судани он намерен обсудить развитие политического диалога, увеличение объемов торговли, а также взаимодействие Киева и Багдада в международных организациях.