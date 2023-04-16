МИД Украины анонсировал визит Кулебы в Ирак

МИД Украины сообщил о визите главы министерства Дмитрия Кулебы в Ирак

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 17 апреля посетит Ирак. Поездку министра анонсировали в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства.

«В Багдаде Дмитрий Кулеба проведет переговоры с премьер-министром Мухаммадом Ас-Судани и вице-премьер-министром, министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном» — сообщили в пресс-службе МИД.

Уточняется, что во время визита Кулебы стороны обсудят развитие политического диалога, увеличение объемов торговли, а также взаимодействие в международных организациях.

Ранее глава МИД Украины заявил, что Черное море должно стать «морем НАТО» по аналогии с Балтийским, и добавил, что пока альянс не выработал четкой стратегии на этот счет. В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Черное море никогда не станет внутренним для Североатлантического альянса.