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13:15, 13 апреля 2023Бывший СССР

В Кремле прокомментировали слова главы МИД Украины о Черном море

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Черное море никогда не будет внутренним для НАТО

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил главе МИД Украины Дмитрию Кулебе и заявил, что Черное море никогда не будет морем НАТО. Его слова передает «Интерфакс».

«Само по себе заявление основывается на двух противоречиях. НАТО и демилитаризация — взаимоисключающие понятия. Черному морю никогда не бывать морем НАТО», — прокомментировал он слова Кулебы.

Песков подчеркнул, что это общее море для всех прибрежных стран. Как он утверждает, оно должно быть морем сотрудничества, взаимодействия и безопасности.

Ранее Кулеба призвал сделать Черное море «морем НАТО» по аналогии с Балтийским, однако пока альянс не выработал четкой стратегии на этот счет. «Мы призываем к демилитаризации Черного моря, чтобы мирные, законопослушные страны могли использовать его для торговли и путешествий», — высказался он.

Глава МИД Украины считает, что Россия, напротив, всегда имела подобную стратегию, что и привело к ее усилению в этом регионе. Как связаны призывы к демилитаризации Черноморья и стремление отдать его под контроль военного блока, министр не пояснил.

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Кристина Есикова
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