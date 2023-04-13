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10:50, 13 апреля 2023Бывший СССР

Украина призвала отдать Черное море НАТО

Дмитрий Кулеба призвал сделать Черное море демилитаризованным внутренним морем НАТО

Фото: Vlad Chernolyasov / Unsplash

Черное море должно стать «морем НАТО» по аналогии с Балтийским, однако пока альянс не выработал четкой стратегии на этот счет. С таким призывом выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет РИА Новости.

По словам дипломата, Россия, напротив, всегда имела подобную стратегию, что и привело к ее усилению в этом регионе.

«Мы призываем к демилитаризации Черного моря, чтобы мирные, законопослушные страны могли использовать его для торговли и путешествий», — сказал Кулеба.

Как связаны призывы к демилитаризации Черноморья и стремление отдать его под контроль военного блока, министр не пояснил.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал разработку американской стратегии по отношению к Черному морю. Она будет касаться не только вопросов безопасности, но и экономического сотрудничества.

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Алевтина Запольская
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