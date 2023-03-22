США подготовят стратегию по региону Черного моря

Белый дом заявил о намерении подготовить стратегию по региону Черного моря к июню

Белый дом намерен подготовить стратегию по региону Черного моря к июню. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

«Стратегия [США по Черноморскому региону] будет сосредоточена не только на аспектах безопасности, но и на активизации политического взаимодействия, на активизации экономического сотрудничества, включая укрепление энергетической безопасности», — заявил он.

Помимо этого, политик напомнил, что три из шести стран, имеющих выход к Черному морю, являются членами НАТО. Украина, очевидно, является важным другом Соединенных Штатов, отметил он.

14 марта в небе над Черным морем произошел инцидент с американским беспилотником. Отмечается, что дрон летел в сторону российской границы с выключенными транспондерами и нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного Москвой с начала специальной военной операции на территории Украины.