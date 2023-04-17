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08:29, 17 апреля 2023Интернет и СМИ

В работе YouTube произошел сбой

Downdetector: 54% пользователей пожаловались на проблемы с просмотром видео на YouTube

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В работе видеохостинга YouTube произошел сбой. Об этом сообщил сервис Downdetector в Twitter.

По информации сервиса, жалобы на работу видеоплатформы начали поступать около 07:21 по московскому времени. Уточняется, что 54 процента пользователей рассказали о проблемах с просмотром видео, 28 процентов отметили сбои в работе приложения, еще 18 процентов пожаловались на работу сайта.

Ранее пользователи Twitter по всему миру сообщили о неполадках в работе социальной сети. Практически все пользователи отмечали ошибки в работе приложения и вебсайта, также наблюдаются неполадки при соединении с сервером.

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Марина Совина
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