На Украине сообщили о проблемах с экспортом зерна

Украинский агропроизводитель HarvEast сообщил о проблемах с экспортом зерна

Экспорт зерна из Украины снова оказался под угрозой, пишет Bloomberg. Об этом, в частности, заявил украинский агропроизводитель HarvEast.

Продление зерновой сделки сейчас под вопросом, так как Россия настаивает, что партнеры не выполнили все условия соглашения. По данным издания, сейчас поставки зерна из Украины по Черному морю остановились. Параллельно с этим ряд стран Восточной Европы — Польша, Словакия и Венгрия — запретили импорт украинского зерна из-за его давления на внутренний рынок и недовольства фермеров.

В HarvEast сообщили, что экспортируют около 60 процентов своей продукции через порты Черного моря, в том числе через зерновой коридор, и еще 40 процентов — железнодорожным и автотранспортом через Европу. Транзит украинского зерна через приграничные страны, в отличие от прямого импорта, пока разрешен.

«Для большинства фермеров это не так критично, потому что сейчас конец сезона и большая часть урожая уже продана, но если это продолжится летом, нам будет очень и очень сложно выжить», — сказал глава HarvEast Дмитрий Скорняков.

Ранее в МИД заявили, что продление зерновой сделки 18 мая невозможно без решения системных проблем, мешающих выполнению российских требований. В списке условий России — повторное подключение «Россельхозбанка» к SWIFT, возобновление поставок техники для сельского хозяйства и запчастей к ней, снятие запрета на доступ в порты, восстановление работы российско-украинского аммиакопровода, а также разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.