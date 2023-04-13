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09:48, 13 апреля 2023Мир

В МИД назвали условия продолжения участия России в зерновой сделке

МИД: без выполнения требований РФ по зерновой сделке о ее продлении говорить не приходится

Фото: Dmytro Smolienko / Reuters

Без решения системных проблем, мешающих выполнению российских требований по работе механизмов, обеспечивающих зерновую сделку в Черном море, говорить о ее продлении после 18 мая не приходится. Об этом говорится в официальном сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

«В этой связи подтверждаем нашу позицию, что без прогресса по решению 5 "системных" проблем о дальнейшем продлении "черноморской инициативы" после 18 мая говорить не приходится», — говорится в сообщении.

В список необходимых требований и условий для работы зерновой сделки указаны: переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты, восстановление работы аммиакопровода «ТольяттиОдесса», а также разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

В ведомстве констатировали, что в нынешнем формате «черноморская инициатива как обслуживала, так и продолжает обслуживать исключительно коммерческий экспорт Киева в интересах западных стран», не учитывая российские национальные интересы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков негативно оценил перспективы зерновой сделки. «По-прежнему вторая половина сделки не работает, эти условия не выполняются. Никакая сделка не может стоять на одной ноге, она должна стоять на двух ногах. В этой связи, конечно, если судить по состоянию на сегодня, то перспективы не такие уж хорошие», — заявил представитель Кремля.

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Виктория Кондратьева
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