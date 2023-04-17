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10:06, 17 апреля 2023Бывший СССР

В Казахстане после взрыва газового баллона обрушился подъезд дома

В казахстанском Жанаозене после взрыва газобаллона обрушился подъезд, погибли 4 человека

Кадр: Telegram-канал «Sputnik Казахстан»

В казахстанском Жанаозене после взрыва газового баллона обрушился подъезд жилого дома. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».

Отмечается, что инцидент произошел в два часа ночи по московскому времени в 12-квартирном двухэтажном доме. В результате взрыва обрушился подъезд на площади 150 квадратных метров.

Как сообщил аким (глава) Мангистауской области Нурлан Ногаев, в результате инцидента погибли четыре человека: две женщины, мужчина и трехлетняя девочка. Кроме того, трое пострадавших оказались в реанимации, еще трое — в отделении травматологии. Всего было госпитализировано восемь человек.

Ранее сообщалось, что при возгорании жилого дома в городе Асино Томской области погибли три человека.

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Георгий Нестеров
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