В российском городе три человека погибли при возгорании жилого дома

ГУ МЧС: в Томской области три человека погибли при возгорании жилого дома

В городе Асино Томской области три человека погибли при возгорании жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По информации ведомства, около трех часов ночи вспыхнуло деревянное здание. К моменту прибытия экстренных служб в доме обрушилась крыша, а все конструкции активно горели. На месте инцидента обнаружили тела трех погибших.

Площадь пожара — 181 квадратный метр. К тушению привлекли 14 человек и четыре единицы техники. Возгорание ликвидировали в 06:22.

Следователи СК по региону возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Ранее в селе Кудара Кабанского района республики Бурятия женщина и ребенок погибли при пожаре в сельском доме.