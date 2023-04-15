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08:30, 15 апреля 2023Россия

В российском городе три человека погибли при возгорании жилого дома

ГУ МЧС: в Томской области три человека погибли при возгорании жилого дома

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В городе Асино Томской области три человека погибли при возгорании жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По информации ведомства, около трех часов ночи вспыхнуло деревянное здание. К моменту прибытия экстренных служб в доме обрушилась крыша, а все конструкции активно горели. На месте инцидента обнаружили тела трех погибших.

Площадь пожара — 181 квадратный метр. К тушению привлекли 14 человек и четыре единицы техники. Возгорание ликвидировали в 06:22.

Следователи СК по региону возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Ранее в селе Кудара Кабанского района республики Бурятия женщина и ребенок погибли при пожаре в сельском доме.

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Юлия Мискевич
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