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07:44, 9 апреля 2023Россия

В российском регионе женщина и ребенок погибли при пожаре

В Бурятии женщина и ребенок погибли при пожаре в сельском доме

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В селе Кудара Кабанского района республики Бурятия женщина и ребенок погибли при пожаре в сельском доме. Об этом сообщается в Telegram-канале управления Следственного комитета (СК) по региону.

Отмечается, что женщине было 39 лет, а ребенку — полтора года. Следственным отделом по Кабанскому району СУСК России по Республике Бурятия проводится доследственная проверка.

По предварительной информации, семья недавно приобрела дом, в котором из-за трещин дымила печь. Ремонт родители собирались сделать в ближайшее время. Однако в субботу, 8 апреля, родственники обнаружили семью лежащими на диване в доме: мать и ребенок были мертвы, мужчину удалось привести в чувство — его госпитализировали.

Ранее в городе Дубна в Подмосковье трехлетний ребенок погиб, обварившись кипятком в ванне.

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Юлия Мискевич
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