Под Москвой трехлетний ребенок упал в ванну с кипятком и погиб

SHOT: в подмосковной Дубне трехлетний ребенок погиб, обварившись кипятком в ванной

В городе Дубна в Подмосковье трехлетний ребенок погиб, обварившись кипятком в ванне. Об этом пишет SHOT в Telegram-канале.

По данным авторов канала, девочка решила принять ванну, пока ее мать вышла в магазин. В момент случившегося она находилась с четырехлетним братом. Тот рассказал, что, когда они остались одни в квартире, его сестра решила искупаться и сама открыла воду.

Девочка упала в кипяток, а брат не мог достать ее из воды, так как она была слишком горячей. Когда мать детей вернулась домой, она обнаружила дочь без сознания в ванне, врачи не смогли ее спасти. Следователи выясняют обстоятельства случившегося, причина смерти ребенка устанавливается.

Ранее в Подмосковье полуторагодовалый ребенок, оставшись без присмотра взрослых, повис на кране в душевой кабине и насмерть обварился кипятком. В тот день мать погибшего ребенка поручила его старшему брату приглядывать за ним, а сама отправилась во двор, чтобы покормить домашних птиц.