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09:12, 18 апреля 2023Мир

Страны G7 осудили Россию за «распространение ложной информации»

Главы МИД G7 осудили Россию за «распространение ложной информации» по Украине

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

На встрече глав МИД стран «Большой семерки» (G7) участники осудили Россию за «распространение ложной информации» с целью привлечения поддержки действий Москвы на территории Украины. Об этом пишет РИА Новости.

В документе, опубликованном по итогам встречи, страны G7 «выразили озабоченность» распространением дезинформации, которая «нацелена на прерывание демократических процессов и дестабилизацию обществ».

В коммюнике страны также пообещали продолжить поддерживать Киев столько, сколько потребуется, в том числе в области безопасности и экономики. Кроме того, страны клуба вновь заявили о поддержке мирного плана президента Украины Владимира Зеленского, при этом раскритиковав ядерную риторику России. Главы МИД стран G7 в этой связи призвали Москву подтвердить недопустимость ядерной войны.

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Виктория Кондратьева
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