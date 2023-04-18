Страны G7 осудили Россию за «распространение ложной информации»

Главы МИД G7 осудили Россию за «распространение ложной информации» по Украине

На встрече глав МИД стран «Большой семерки» (G7) участники осудили Россию за «распространение ложной информации» с целью привлечения поддержки действий Москвы на территории Украины. Об этом пишет РИА Новости.

В документе, опубликованном по итогам встречи, страны G7 «выразили озабоченность» распространением дезинформации, которая «нацелена на прерывание демократических процессов и дестабилизацию обществ».

В коммюнике страны также пообещали продолжить поддерживать Киев столько, сколько потребуется, в том числе в области безопасности и экономики. Кроме того, страны клуба вновь заявили о поддержке мирного плана президента Украины Владимира Зеленского, при этом раскритиковав ядерную риторику России. Главы МИД стран G7 в этой связи призвали Москву подтвердить недопустимость ядерной войны.