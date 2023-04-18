Страны G7 пообещали продолжить поддерживать Украину

Страны G7 пообещали поддерживать Украину «столько, сколько потребуется»

Страны «Большой семерки» (G7) пообещали продолжить поддерживать Киев, говорится в коммюнике по итогам встречи высокопоставленных дипломатов G7 в Японии. Об этом пишет Bloomberg.

«Сегодня мы вновь обязуемся поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и оказывать постоянную поддержку в области безопасности, экономическую и институциональную поддержку, чтобы помочь Украине защитить себя, обеспечить свое свободное и демократическое будущее и сдержать будущую российскую агрессию», — говорится в заявлении.

Кроме того, страны клуба вновь заявили о поддержке мирного плана президента Украины Владимира Зеленского, при этом раскритиковав ядерную риторику России. Тем не менее французские власти приветствовали попытки Китая найти дипломатическое решение конфликта.

Ранее главы МИД стран G7 призвали Россию подтвердить недопустимость ядерной войны. В частности, дипломаты напомнили о совместном заявлении пяти ядерных держав от 3 января 2022 года по предотвращению ядерной войны и гонки вооружений.