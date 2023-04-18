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06:33, 18 апреля 2023Мир

В G7 призвали Россию подтвердить недопустимость ядерной войны

Главы МИД стран G7 в заявлении призвали Россию подтвердить недопустимость ядерной войны

Фото: Reuters

Страны G7 («Большой семерки») призывают Россию как на словах, так и на деле подтвердить, что ядерная война не может быть выиграна и не должна быть начата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на принятое во вторник, 18 апреля, совместное заявлении глав внешнеполитических ведомств G7.

Дипломаты в документе напомнили о совместном заявлении пяти ядерных держав от 3 января 2022 года по предотвращению ядерной войны и гонки вооружений. «Подтверждаем, что ядерная война не может быть выиграна и не должна быть начата», — подчеркивается в заявлении.

Главы МИД стран G7 призвали Москву вновь «подтвердить — на словах и на деле — принципы, зафиксированные в заявлении».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации заявил, что в ядерной войне невозможно будет выявить победителя.

Еще в прошлом году замглавы МИД Сергей Рябков указал на попытки Запада вменить России несуществующие намерения применить ядерное оружие. 27 октября 2022 года президент России Путин также обвинил Запад в нагнетании угрозы ядерной войны.

Пресс-секретарь Кремль Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не допускает самой постановки вопроса о применении ядерного оружия. По его словам, в России никто не рассуждает о применении этого вида вооружения, что отличает позицию Москвы от позиции Европы.

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Марина Совина
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