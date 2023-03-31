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18:07, 31 марта 2023Мир

Небензя заявил о невозможности выявить победителя в ядерной войне

Постпред РФ при ООН Небензя заявил о невозможности выявить победителя в ядерной войне
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

В ядерной войне невозможно будет выявить победителя. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации, передает ТАСС.

«Да, мы подтверждаем, что в ядерной войне не может быть победителей», — сказал дипломат.

Ранее Украина призвала срочно провести внеочередное заседание Совета Безопасности (СБ) Организации Объединенных наций (ООН) в ответ на решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии. В заявлении украинского внешнеполитического ведомства указывается, что Киев ожидает эффективных шагов по противодействию решениям Кремля со стороны Великобритании, Китая, США и Франции, в том числе и как постоянных членов Совета Безопасности ООН. В МИД Украины напомнили, что они «несут особую ответственность за недопущение угроз агрессии с использованием ядерного оружия».

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Виктория Кондратьева
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