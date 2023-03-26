Украина призвала созвать СБ ООН из-за решения РФ о ядерном оружии в Белоруссии

МИД Украины призвал созвать СБ ООН из-за решения РФ разместить ядерное оружие в Белоруссии

Украина призвала срочно провести внеочередное заседание Совета Безопасности (СБ) Организации Объединенных наций (ООН) в ответ на решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины.

В заявлении украинского внешнеполитического ведомства указывается, что Киев ожидает эффективных шагов по противодействию решениям Кремля со стороны Великобритании, Китая, США и Франции, в том числе и как постоянных членов Совета Безопасности ООН. В МИД Украины напомнили, что они «несут особую ответственность за недопущение угроз агрессии с использованием ядерного оружия».

«Требуем немедленно созвать для этой цели внеочередное заседание Совета Безопасности ООН», — говорится в сообщении.

26 марта президент России Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, строительство хранилища для него будет завершено к 1 июня. Глава государства подчеркнул, что боеприпасы будут размещены без нарушения обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).

МИД Германии назвал действия России дальнейшей попыткой ядерного запугивания. В министерстве напомнили, что Минск в нескольких декларациях на международном уровне обязывался быть свободным от ядерного оружия.