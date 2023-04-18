80-летний бодибилдер поделился проверенным годами способом накачать мышцы

80-летний бодибилдер призвал растягиваться между подходами для набора мышечной массы

80-летний бодибилдер Фрэнк Зейн из США, трехкратный обладатель титула «Мистер Олимпия», поделился главным и проверенным годами способом накачать мышцы. Об этом сообщает The Sun.

Зейн начал заниматься культуризмом в 14 лет в местном спортзале. Он никогда не пропускал тренировки и достиг первых успехов спустя несколько лет, победив на соревновании по бодибилдингу в 1962 году. За свою 50-летнюю карьеру он успел поработать с известными бодибилдерами — например, с Арнольдом Шварценеггером. Его главное достижение — трехкратная победа на международном соревновании по культуризму «Мистер Олимпия». Несмотря на преклонный возраст, Зейн продолжает регулярно заниматься в тренажерном зале и делится секретами эффективных тренировок в социальных сетях.

Бодибилдер призвал всех, кто стремится набрать мышечную массу, растягиваться между подходами в спортзале. «Растяжка вовлекает в работу мышцы, над которыми вы работаете, и лучше их прокачивает. Дышите глубоко, а также мысленно или вслух произносите мантру: "Я гибкий и могу растянуть границы своих возможностей"», — говорит он. Многие подписчики поблагодарили культуриста за ценный совет и согласились с тем, что растяжка помогает увеличивать мышечную массу тела.

Ранее 90-летний бодибилдер Джим Аррингтон из США рассказал о своих тренировках и раскрыл секреты долголетия. Аррингтон считает, что оставаться активным ему помогает стремление к достижению новых целей.

