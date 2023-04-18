Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:39, 18 апреля 2023Из жизни

80-летний бодибилдер поделился проверенным годами способом накачать мышцы

80-летний бодибилдер призвал растягиваться между подходами для набора мышечной массы

Фото: @therealfrankzane

80-летний бодибилдер Фрэнк Зейн из США, трехкратный обладатель титула «Мистер Олимпия», поделился главным и проверенным годами способом накачать мышцы. Об этом сообщает The Sun.

Зейн начал заниматься культуризмом в 14 лет в местном спортзале. Он никогда не пропускал тренировки и достиг первых успехов спустя несколько лет, победив на соревновании по бодибилдингу в 1962 году. За свою 50-летнюю карьеру он успел поработать с известными бодибилдерами — например, с Арнольдом Шварценеггером. Его главное достижение — трехкратная победа на международном соревновании по культуризму «Мистер Олимпия». Несмотря на преклонный возраст, Зейн продолжает регулярно заниматься в тренажерном зале и делится секретами эффективных тренировок в социальных сетях.

Материалы по теме:
Вечно молодые Как ЗОЖ помогает знаменитым женщинам «50+» выглядеть на 30
Вечно молодыеКак ЗОЖ помогает знаменитым женщинам «50+» выглядеть на 30
22 апреля 2017
«Я просто старик, который ходит в тренажерный зал» Эти люди выглядят вдвое моложе своих лет и готовы делиться секретами вечной красоты
«Я просто старик, который ходит в тренажерный зал»Эти люди выглядят вдвое моложе своих лет и готовы делиться секретами вечной красоты
7 марта 2019

Бодибилдер призвал всех, кто стремится набрать мышечную массу, растягиваться между подходами в спортзале. «Растяжка вовлекает в работу мышцы, над которыми вы работаете, и лучше их прокачивает. Дышите глубоко, а также мысленно или вслух произносите мантру: "Я гибкий и могу растянуть границы своих возможностей"», — говорит он. Многие подписчики поблагодарили культуриста за ценный совет и согласились с тем, что растяжка помогает увеличивать мышечную массу тела.

Ранее 90-летний бодибилдер Джим Аррингтон из США рассказал о своих тренировках и раскрыл секреты долголетия. Аррингтон считает, что оставаться активным ему помогает стремление к достижению новых целей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Выносивший с трибуны Яценюка украинский экс-депутат погиб под Херсоном
Военный аналитик объяснил посещение Путиным штабов в зоне СВО
В Великобритании оценили возможный разрыв отношений с Китаем
США и Австралия подпишут меморандум о военном сотрудничестве в космосе
Генсек НАТО заявил о наличии неверных данных в слитых секретных документах США
В НАТО заявили о необходимости передать Украине еще больше оружия
В Финляндии из-за санкций арестовали российское имущество
Польша решила конвоировать все транзитные грузы с украинским зерном
В США троих россиян обвинили во «вредоносном влиянии»
Экс-боец ЧВК «Вагнер» заявил о шантаже и принуждении к фейковому интервью
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.