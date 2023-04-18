Ивлеева показала на фото внешность и наряды времен работы хостес

Блогерша Анастасия Ивлеева показала на фото внешность времен работы хостес в клубе Laque

Российская ведущая, блогерша и актриса Анастасия Ивлеева показала на фото внешность и наряды 12-летней давности. Соответствующие кадры опубликованы в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитость поделилась снимками времен работы хостес в клубе Laque в Санкт-Петербурге. На них она предстала в том числе в облегающей фиолетовой блузке с бантом и рукавами-фонариками и узкой юбке с пуговицами. Также инфлюэнсерша позировала в серебристом платье с поясом под грудью, укороченной красной кожаной куртке и брюках с заниженной талией и полупрозрачном ажурном топе. При этом у звезды были темные волосы, и она предпочитала распущенные пряди с начесом. «Встречайте — архив 2011-2012 годов», — написала Ивлеева.

Поклонники высказали свое мнение о внешности девушки в комментариях. «Кто бы что ни говорил, я обожаю этот стиль нулевых. Очень женственно (...)», «Закатанные рукава кожаной куртки — 10 из 10», «Красивая девушка», «Без начеса ты не выходила из дома, мне кажется!», «Богиня!», «Настя, спасибо тебе за настоящую тебя», — заявили юзеры.

Ранее фанаты высмеяли в сети новый аксессуар Анастасии Ивлеевой за полмиллиона рублей со словами «какой колхоз». Известно, что знаменитость купила винтажную сумку Hermès Birkin Shoulder бирюзового цвета. Стоимость такой модели составляет от 6 до 11 тысяч долларов.