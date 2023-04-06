В сети высмеяли сумку Ивлеевой за полмиллиона рублей со словами «какой колхоз»

Фанаты назвали сумку ведущей Анастасии Ивлеевой Hermès Birkin Shoulder безвкусицей

Фанаты высмеяли в сети новый аксессуар российской ведущей и актрисы Анастасии Ивлеевой за полмиллиона рублей со словами «какой колхоз». Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Известно, что знаменитость купила винтажную сумку Hermès Birkin Shoulder бирюзового цвета. Стоимость такой модели составляет от 6 до 11 тысяч долларов (от 476 до 872 тысяч рублей).

Фото: @_agentgirl_

В связи с приобретением блогерша опубликовала серию фотографий. Однако поклонники не оценили покупку Ивлеевой, назвав данную вещь безвкусицей. «Может сумка и дорогущая, но выглядит как саквояж», «Ну, почему это смотрится как какой-то колхоз», «Сумка выглядит так, как будто вы ее только что из чердака достали», «Отдай эту сумку маме! Она не молодит», «Что-то старостью запахло», — высказывались они.

В марте Анастасия Ивлеева назвала самую дорогую вещь в своем гардеробе. Она рассказала, что является обладательницей кожаной куртки-косухи модного бренда Enfants Riches Deprimes. По ее словам, стоимость данного предмета гардероба составляет один миллион рублей.