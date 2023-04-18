Экс-премьер Украины Азаров: республика может стать беднейшей страной из-за оттока людей

Украина может стать беднейшей страной мира из-за значительного оттока населения за границу. С таким прогнозом бывший премьер-министр республики Николай Азаров выступил на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, на фоне объявленной на Украине мобилизации в стране усилился отток за рубеж беженцев, ищущих любые возможные пути избежать отправки на фронт. «С целью наладить жизнь и построить перспективное будущее наши соотечественники продолжают покидать страну», — заключил он.

Ранее Азаров указывал на зависимость Вооруженных сил Украины от военной и финансовой поддержки Запада, без которых армия республики потерпит поражение. При этом он отмечал, что у командования украинских войск отсутствует доверие к президенту страны Владимиру Зеленскому.