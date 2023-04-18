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09:17, 18 апреля 2023Бывший СССР

Украине предрекли поражение без поддержки Запада

Экс-премьер Украины Азаров заявил, что Киев потерпит поражение без поставок оружия Западом

Фото: Libkos / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) зависят от военной и финансовой поддержки Запада, в том числе от вооружения, без этого армия республики потерпит поражение. Такое развитие событий предрек бывший премьер-министр страны Николай Азаров в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Украинская армия на 100 процентов зависит от поставок европейского и американского вооружения. Кстати, зарплату украинским солдатам тоже выплачивают из американского бюджета. Такая армия может зависеть только от зарубежных поставок. (…) Если перекрыть логистику и пути снабжения, украинская армия потерпит безоговорочное поражение», — заявил он.

По его словам, на Украине нет собственного производства снарядов, патронов, стрелкового оружия, а также более серьезных видов вооружения, включая танки. Азаров отметил, что информация о «колоссальных потерях» ВСУ доходит даже до рядовых солдат, а у командования отсутствует доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Ранее украинский лидер пожаловался на задержки в поставках оружия от стран Запада. Зеленский подчеркнул, что это ведет к потерям в ВСУ. Как утверждает политик, 21 апреля состоится очередная встреча в «формате Рамштайн» по поводу военной помощи Киеву. Украина, заявил он, ожидает «основательных решений, отвечающих перспективам на поле боя».

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Кристина Есикова
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