Президент Украины Зеленский заявил, что страны Запада медлят с поставками оружия Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на задержки в поставках оружия от стран Запада. По его словам, это ведет к потерям в украинской армии. Об этом он завил в видеообращении, опубликованном в Telegram.

«Важно понимать, что каждый раз, когда мы слышим, что обещанная поставка оружия задерживается, каждый раз, когда возникают сомнения по поводу типа вооружения для Украины, по поводу дальнобойности или иных качественных характеристик, каждый раз это означает, что украинские воины отдают свои жизни, чтобы было время, которое тратится на то, чтобы убедить и чтобы все же состоялась поставка необходимого оружия», — сказал Зеленский.

По его словам, 21 апреля состоится очередная встреча на в «формате Рамштайн» по поводу военной помощи Киеву. Украина, заявил Зеленский, ожидает «основательных решений, отвечающих перспективам на поле боя». Кроме того, президент призвал Запад быть «максимально активными» в вопросе предоставления оружия.

Ранее американский журнал Newsweek со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы сообщил, что украинское контрнаступление запланировано на 30 апреля. Предполагается, что оно будет предпринято 10-м украинским оперативным корпусом.