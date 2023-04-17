Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:47, 17 апреля 2023Бывший СССР

Зеленский пожаловался на задержки в поставках оружия

Президент Украины Зеленский заявил, что страны Запада медлят с поставками оружия Киеву

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на задержки в поставках оружия от стран Запада. По его словам, это ведет к потерям в украинской армии. Об этом он завил в видеообращении, опубликованном в Telegram.

«Важно понимать, что каждый раз, когда мы слышим, что обещанная поставка оружия задерживается, каждый раз, когда возникают сомнения по поводу типа вооружения для Украины, по поводу дальнобойности или иных качественных характеристик, каждый раз это означает, что украинские воины отдают свои жизни, чтобы было время, которое тратится на то, чтобы убедить и чтобы все же состоялась поставка необходимого оружия», — сказал Зеленский.

По его словам, 21 апреля состоится очередная встреча на в «формате Рамштайн» по поводу военной помощи Киеву. Украина, заявил Зеленский, ожидает «основательных решений, отвечающих перспективам на поле боя». Кроме того, президент призвал Запад быть «максимально активными» в вопросе предоставления оружия.

Ранее американский журнал Newsweek со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы сообщил, что украинское контрнаступление запланировано на 30 апреля. Предполагается, что оно будет предпринято 10-м украинским оперативным корпусом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Власти Брянской области сообщили о попытке проникновения со стороны Украины
Определены районы Москвы с самыми высокими новостройками
Названы продукты для профилактики болезней ЖКТ
В США предупредили о возможных путях обхода потолка цен на нефть из России
«Ак Барс» обыграл ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина
В российском регионе дом рухнул в реку и уплыл
Реакция Успенской на поцелуй Баскова попала на видео
Назван способ быстрее пережить расставание
Захарова пригрозила западным дипломатам выдворением из России
МИД оценил реакцию иностранных послов на приговор Кара-Мурзе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.