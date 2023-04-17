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12:21, 17 апреля 2023Бывший СССР

В секретных документах нашли дату украинского контрнаступления

Newsweek: в секретных документах контрнаступление Украины запланировано на 30 апреля

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинское контрнаступление запланировано на 30 апреля. Об этом сообщил американский журнал Newsweek со ссылкой на секретные документы, попавшие в сеть.

«Хотя общие очертания и специфика зарубежных поставок [военной помощи] на Украину общеизвестны, в документе указывается, что поставки завершаются "Весенним наступлением", запланированным на 30 апреля 2023 года», — говорится в сообщении.

Согласно секретной информации, наступление будет предпринято 10-м украинским оперативным корпусом, состоящим из девяти бригад, которые в настоящий момент перевооружаются силами США и союзников.

15 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая в Вашингтоне, заявил, что украинское контрнаступление начнется «уже в ближайшее время», и США абсолютно поддерживают украинский режим.

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Алевтина Запольская
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