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10:11, 15 апреля 2023Бывший СССР

Премьер Украины анонсировал в Вашингтоне скорое контрнаступление ВСУ

Премьер Украины Шмыгаль заявил в США, что контрнаступление ВСУ начнется в ближайшее время

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может начаться уже в скором времени. Его анонсировал премьер-министр страны Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции в Вашингтоне, передает РИА Новости.

«Мы уверенны в том, что контрнаступление начнется уже в ближайшее время. Соединенные Штаты абсолютно нас поддерживают», — заявил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что Киев по-прежнему намерен захватить территорию Крыма и Донбасса и вернуть границы 1991 года.

Ранее в апреле Bloomberg со ссылкой на официальные лица ЕС сообщил, что в Европе не верят в успешное контрнаступление ВСУ в 2023 году. По данным агентства, европейские чиновники полагают, что украинским военнослужащим удастся продвинуться не дальше 30 километров, поскольку Россия «успела занять оборонительные позиции перед надвигающимся наступлением».

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Варвара Кошечкина
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