Украина и США приступили к разработке плана восстановления экономики

Премьер Украины Шмыгаль сообщил о совместной с США разработке аналога «плана Маршалла»

Начало событий в новости Премьер Украины анонсировал в Вашингтоне скорое контрнаступление ВСУ

Украина совместно с США приступила к разработке аналога «плана Маршалла» по восстановлению экономики страны. Об этом сообщил премьер республики Денис Шмыгаль, передает РИА Новости.

По его словам, на встрече с представителями американского правительства и бизнеса шла речь об инвестициях из США, трансформации украинской экономики и страховании военных рисков. Стороны подтвердили стратегический характер взаимоотношений двух государств, отметил он.

Шмыгаль указал, что прямые иностранные инвестиции, в первую очередь со стороны Штатов, станут основой для восстановления украинской экономики.

Также на встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином украинский премьер обсудил перспективы увеличения военной помощи, направленной на контрнаступление Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Ранее 15 апреля Шмыгаль в ходе пресс-конференции в Вашингтоне анонсировал скорое контрнаступление ВСУ. Он заявил, что Киев намерен вернуть границы 1991 года.

Между тем Bloomberg со ссылкой на официальные лица Евросоюза сообщил, что в Европе не верят в успешное контрнаступление ВСУ в 2023 году.