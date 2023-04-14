В ЕС усомнились в успехе контрнаступления Украины

Bloomberg: союзники Киева в ЕС снизили ожидания от возможного контрнаступления ВСУ

В Евросоюзе не верят в успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2023 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официальные лица ЕС.

Некоторые европейские союзники Украины усомнились в том, что ВСУ смогут значительно продвинуться в ходе контрнаступления. В ЕС полагают, что украинским военнослужащим удастся продвинуться не дальше 30 километров, поскольку Россия «успела занять оборонительные позиции перед надвигающимся наступлением».

Европейские чиновники считают, что такое небольшое продвижение позволит наиболее боеспособной артиллерии Украины оказаться в пределах досягаемости российских линий снабжения и создаст условия для более крупномасштабного наступления в 2024 году.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина может начать контрнаступление в ближайшие недели. Посол России в США Анатолий Антонов спрогнозировал его провал, выразив уверенность в способности российской армии «разгромить противника».