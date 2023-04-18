Россиянам назвали способ законно увеличить квартиру за счет балкона

«НДВ»: увеличить квартиру за счет балкона можно, поставив раздвижные прозрачные двери

Россияне могут поставить на балкон раздвижные или распашные прозрачные двери, чтобы получить разрешение на присоединение этого помещения к квартире. Законный способ увеличить жилье таким образом назвали эксперты «НДВ Супермаркет Недвижимости», пишут «Известия».

По данным специалистов, на квартиры с присоединенными к комнатам или кухням балконами на вторичном рынке Московского региона приходится девять процентов предложения. При этом в 99 процентах случаев Мосжилинспекция отказывает в проведении таких перепланировок.

«Одна из основных причин отказа — отсутствие в проекте перепланировки теплотехнического расчета на соответствие измененной наружной стены требованиям теплоизоляции и энергоэффективности. Этот документ необходим при демонтаже подоконного блока и части наружной не несущей стены. Утепление балкона не является основанием для положительного решения госоргана», — пояснили эксперты.

В ведомстве считают, что если разрешить всем гражданам присоединять балконы, то система отопления дома не справится с возросшей нагрузкой, а жилищные условия станут неприемлемыми. Однако в некоторых городах Подмосковья удается чаще согласовать такое переустройство жилья — положительный ответ получают 18 процентов заявителей в области.

Чтобы увеличить вероятность согласия Мосжилинспекции на перепланировку, в «НДВ Супермаркет Недвижимости» советуют устанавливать так называемое «французское окно» — раздвижные или распашные прозрачные двери. «Способ фактически объединяет балкон с кухней или комнатой и избавляет собственника от сложных юридических процедур, а также позволяет реализовать квартиру без каких-либо затруднений. Лоджию, в отличие от балкона, можно присоединить к внутренним помещениям квартиры в чистом виде, так как она примыкает к строению с трех сторон, не выступает за пределы несущих конструкций и выдерживает большую нагрузку», — рассказали специалисты.

Руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко добавила, что сейчас появляются инициативы о необходимости более лояльного подхода к процедуре, о разрешении и упрощении присоединения таких помещений к кухням или комнатам.

Ранее инженер заявил, что проведение незаконной перепланировки квартиры способно значительно снизить надежность здания и ухудшить условия жизни у соседей. Даже сравнительно небольшие изменения в планировке могут привести к тому, что здание станет значительно менее надежным.