Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
09:23, 18 апреля 2023Среда обитания

Россиянам назвали способ законно увеличить квартиру за счет балкона

«НДВ»: увеличить квартиру за счет балкона можно, поставив раздвижные прозрачные двери

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Россияне могут поставить на балкон раздвижные или распашные прозрачные двери, чтобы получить разрешение на присоединение этого помещения к квартире. Законный способ увеличить жилье таким образом назвали эксперты «НДВ Супермаркет Недвижимости», пишут «Известия».

По данным специалистов, на квартиры с присоединенными к комнатам или кухням балконами на вторичном рынке Московского региона приходится девять процентов предложения. При этом в 99 процентах случаев Мосжилинспекция отказывает в проведении таких перепланировок.

«Одна из основных причин отказа — отсутствие в проекте перепланировки теплотехнического расчета на соответствие измененной наружной стены требованиям теплоизоляции и энергоэффективности. Этот документ необходим при демонтаже подоконного блока и части наружной не несущей стены. Утепление балкона не является основанием для положительного решения госоргана», — пояснили эксперты.

Материалы по теме:
«Она должна напоминать отель» Какие уловки помогают риелторам сдать квартиру в России по заоблачным ценам?
«Она должна напоминать отель»Какие уловки помогают риелторам сдать квартиру в России по заоблачным ценам?
10 января 2023
Трусы на люстре, жареные ключи и растущая Луна. Как астрология, приметы и магия помогают россиянам покупать жилье?
Трусы на люстре, жареные ключи и растущая Луна.Как астрология, приметы и магия помогают россиянам покупать жилье?
17 января 2023

В ведомстве считают, что если разрешить всем гражданам присоединять балконы, то система отопления дома не справится с возросшей нагрузкой, а жилищные условия станут неприемлемыми. Однако в некоторых городах Подмосковья удается чаще согласовать такое переустройство жилья — положительный ответ получают 18 процентов заявителей в области.

Чтобы увеличить вероятность согласия Мосжилинспекции на перепланировку, в «НДВ Супермаркет Недвижимости» советуют устанавливать так называемое «французское окно» — раздвижные или распашные прозрачные двери. «Способ фактически объединяет балкон с кухней или комнатой и избавляет собственника от сложных юридических процедур, а также позволяет реализовать квартиру без каких-либо затруднений. Лоджию, в отличие от балкона, можно присоединить к внутренним помещениям квартиры в чистом виде, так как она примыкает к строению с трех сторон, не выступает за пределы несущих конструкций и выдерживает большую нагрузку», — рассказали специалисты.

Руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко добавила, что сейчас появляются инициативы о необходимости более лояльного подхода к процедуре, о разрешении и упрощении присоединения таких помещений к кухням или комнатам.

Ранее инженер заявил, что проведение незаконной перепланировки квартиры способно значительно снизить надежность здания и ухудшить условия жизни у соседей. Даже сравнительно небольшие изменения в планировке могут привести к тому, что здание станет значительно менее надежным.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Песков назвал дату посещения Путиным штабов войск в Херсонской области и ЛНР
Россиянин сбросил в подпол задушенную сожительницу и позвал друга выпить
Россельхознадзор уничтожил 18 тонн контрабандного сыра дорблю
В России признали невозможность замены доллара и евро в ближайшее десятилетие
Аллигатор откусил мужчине ногу по колено
Милонов ворвался в вейп-шоп и начал угрожать сотрудникам диареей
Российские производители пластика попросили помощи из-за конкуренции с Китаем
Власти откажутся от кнопки отключения рекомендаций на сайтах
Военного осудили на пять лет за самовольный выезд из зоны СВО в Туву
Избивший сторожа за отказ проехать под «кирпич» россиянин на BMW попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.