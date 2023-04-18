Диетолог перечислила лучшие продукты на завтрак

Диетолог Наталья Круглова: на завтрак нужно есть каши, мюсли, сыр и творог

На завтрак нужно есть сложные углеводы, не забывая об источниках белка, рассказала диетолог Наталья Круглова. Лучшие продукты на завтрак она перечислила в беседе с News.ru.

По словам Кругловой, завтракать нужно в течение часа после пробуждения — например, кашами, мюсли, цельнозерновым хлебом. «Необходим и источник белка: йогурт, кефир, творог, сыр, яйца, свежие фрукты или овощи, овощи можно тушеные. Допускается мясо птицы, рыба, но чаще подобную пищу употребляют во второй половине дня», — объяснила она.

Диетолог подчеркнула, что не все люди испытывают сильное чувство голода по утрам, однако предупредила, что систематический пропуск завтрака грозит набором лишнего веса. Это, по ее мнению, связано с тем, что человек начинает добирать недополученные утром калории во второй половине дня.

Ранее американский диетолог Лиза Янг перечислила бесполезные советы из интернета для похудения. По ее словам, жидкий хлорофилл, кофе с лимоном и жесткие диеты неэффективны для снижения веса и сохранения формы.