Диетолог перечислила бесполезные тренды домашнего похудения

Диетолог Лиза Янг: кофе с лимоном и жесткие диеты не работают для похудения

Американский диетолог Лиза Янг предупредила, что жидкий хлорофилл, кофе с лимоном и жесткие диеты неэффективны для похудения и сохранения формы. Другие бесполезные советы из интернета она перечислила в интервью The New York Post.

По словам Янг, в социальных сетях можно встретить большое число трендов домашнего похудения, которые на поверку оказываются вредными для здоровья или просто не работают. В качестве примера нездорового рациона она назвала популярную в TikTok диету на детском питании. По ее словам, меню младенца не обеспечивает организм взрослого человека необходимым количеством белка и клетчатки, что в итоге вредит здоровью.

Еще один нездоровый, по мнению Янг, тренд — диета на капустном супе. Диетолог объяснила, что соблюдение жестких ограничений в еде дает быстрый эффект похудения, но удержать результат, скорее всего, не получится. Аналогичная проблема у так называемой армейской диеты. По словам врача, на этой диете в течение трех дней можно есть фрукты, зелень, консервированный тунец, хот-доги и кофеин, после чего вес уходит за счет потери жидкости. Правда, вскоре лишние килограммы возвращаются, и часто в большем объеме, чем до похудения.

К безвредным, но бесполезным трендам, Янг отнесла совет пить воду с хлорофиллом. По ее словам, в этой добавке нет ничего, что нельзя получить из обычной листовой зелени. Единственная польза от него, по мнению диетолога, заключается в том, что люди начинают употреблять больше жидкости.

Еще один бесполезный совет из соцсетей, по словам Янг, — пить кофе с лимоном, чтобы похудеть. Она уверена, что ничего волшебного в напитке нет, но если им заменить фраппучино, то сбросить лишний вес действительно возможно. Правда, тот же эффект будет при замене фраппучино на греческий йогурт с ягодами и многие другие продукты.

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала овощи, которые после нагревания становятся вредными. К таким овощам, по ее мнению, относятся картофель, морковь и тыква.