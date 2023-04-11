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19:59, 11 апреля 2023Забота о себе

Диетолог предупредила о становящихся вредными при нагревании овощах

Диетолог Соломатина: после термической обработки морковь и свекла повышают сахар в крови

Фото: Evan Wise / Unsplash

Некоторые овощи после нагревания становятся вредными — они повышают сахар в крови. Об этом предупредила в беседе с «Вечерней Москвой» диетолог Елена Соломатина.

Соломатина отметила, что овощи полезны благодаря высокому содержанию клетчатки: они дают чувство сытости и пополняют организм нужными микроэлементами. «Однако употреблять эти продукты нужно в разумном количестве и сырыми. При термической обработке гликемический индекс у некоторых видов овощей повышается», — предостерегла она, назвав среди таких овощей морковь, свеклу, тыкву и картофель.

Диетолог указала на то, что употребление таких продуктов мгновенно увеличивает уровень сахара в крови. «И если после трапезы спустя полчаса вы не начнете активно заниматься спортом, то энергия, полученная от продуктов, начнет перерабатываться в жир и откладываться на боках», — сказала диетолог.

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Взамен она посоветовала ввести в свой рацион продукты с низким гликемическим индексом: морскую капусту, спаржу, лук, редис, помидоры, перец, белокочанную капусту.

Ранее диетолог назвала главные принципы здорового питания. Она указала на то, что как избыточное, так и недостаточное по калорийности и содержанию необходимых пищевых веществ питание неизбежно приводит к негативным последствиям для здоровья и развитию заболеваний.

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Александра Лисица
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