В Великобритании оценили возможный разрыв отношений с Китаем

Глава МИД Британии Клеверли заявил, что разрыв отношений с Китаем был бы контрпродуктивным

Лондон должен продолжать взаимодействие с Пекином, потому что разрыв отношений был бы контрпродуктивным для самой Великобритании. Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли, пишет The Guardian.

По его словам, Великобритания имеет хорошие связи с Китаем. «Если мы не будем взаимодействовать, мы потеряем влияние. У меня нет намерения отказаться от влияния, которое я имею», — подчеркнул он. Министр напомнил, что КНР имеет большой вес в технологиях. По его словам, Пекин сыграет важную роль в решении экологических, экономических вопросов.

«Мы должны — а значит, мы и будем — тесным и регулярным образом взаимодействовать с Китаем, потому что было бы очень, очень, очень контрпродуктивно не делать этого», — оценил он возможный разрыв отношений.

Ранее разведка США обозначила третий срок правления главы КНР Си Цзиньпина как самую большую угрозу для Вашингтона.